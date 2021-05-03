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Çanakkale Boğazı'nda da görülen 'deniz salyası' balıkçılığı tehdit ediyor

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu:- "Karadeniz'de böyle bir görüntü olmuyor çünkü organik madde düzgün bir şekilde dibe çökebiliyor. Tabii böyle olunca bu kay kayların organik parçalanması da daha derinlerde oluyor ama Marmara'da akıntı çok fazla olduğu için bu organik maddelerin daha derine inip parçalanma şansı yok, akıntıyla yüzey sularında sürükleniyor"
 03 Mayıs 2021 14:48
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Çanakkale Boğazı'nda da görülen 'deniz salyası' balıkçılığı tehdit ediyor

Marmara Denizi'nin yüzeyinde kıyıya yakın bölgelerde son günlerde birçok noktada yayılan deniz salyası (müsilaj), Çanakkale Boğazı'nda da görüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, AA muhabirine, "kay kay" olarak da bilinen müsilaj yoğunluğunun 6 aydır hissedilebilir düzeye ulaştığını söyledi.

Marmara'da yaşanan bu durumun nedenleri hakkında bilgi veren Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Marmara Denizi çok kirli bir deniz olduğu için organik madde yükü çok fazla. Diğer denizlerde de organik madde yükü olan yerler var ama mesela Karadeniz'de böyle bir görüntü olmuyor çünkü organik madde düzgün bir şekilde dibe çökebiliyor. Tabii böyle olunca bu kay kayların organik parçalanması da daha derinlerde oluyor ama Marmara'da akıntı çok fazla olduğu için bu organik maddelerin daha derine inip parçalanma şansı yok, akıntıyla yüzey sularında sürükleniyor. Tabii ayrıca bakteriyel faaliyet bunların organik maddelerin parçalanmasına sebep oluyor."

- "Organik çorba"

Türkoğlu, Marmara Denizi'nde 20-25 metre derinliğe inildiğinde oksijenin iyice azaldığını dile getirdi.

Bunun en büyük nedeninin müsilaj olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Kay kaylar dibe çökemeden yüzey sularında bir çorba oluşuyor. Bu organik çorbaya bakteriyel faaliyet katılıyor. Dolayısıyla bu kay kay dediğimiz yani müsilaj dediğimiz olay oluşuyor." dedi.

Prof. Dr. Türkoğlu, müsilajın balıkçılık için büyük bir sorun olduğuna dikkati çekti.

Marmara'da 5-6 ay önce başlayan deniz salyası tehdidinin 1-2 aydır yüzeyde görüldüğü için insanların bu durumun farkına vardığını anlatan Türkoğlu, "Dalgıçlar, balıkçılar bu durumun neredeyse 6 aydır devam ettiğini söylüyor. Balıkçılar için özellikle hem teknelerin hareket etmesi hem balık ağlarının çıkarılmasında çok büyük problemler yaratıyor. Ağ kapasitesinin düşmesi gibi nedenler de eklenince balık fiyatlarının yükselmesi karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Müsilaj tehdidinin şu an için pratik bir önleminin bulunmadığını aktaran Türkoğlu, uzun vadede kirlilik kaynaklarının giderilmesiyle sorunun çözülebileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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