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'Yeni hasat sezonuna girerken alım fiyatlarını açıklayacağız'

"Dünyadaki ve ülkemizdeki piyasaları yakın şekilde takip ederek üreticimizi memnun edecek fiyatları açıklayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın"- "Bu dönemde (tam kapanma) üretimin kesintisiz devamı için geçen yıl olduğu gibi üreticilerimize ve gıda işletimlerine yönelik muafiyetlerimiz devam ediyor"
 03 Mayıs 2021 14:49
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'Yeni hasat sezonuna girerken alım fiyatlarını açıklayacağız'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl da yeni hasat sezonuna girerken alım fiyatlarını açıklamaya başlayacaklarını belirterek, "Dünyadaki ve ülkemizdeki piyasaları yakın şekilde takip ederek üreticimizi memnun edecek fiyatları açıklayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Pakdemirli, tarım orman il müdürleri ve orman bölge müdürleriyle çevrim içi olarak bir araya gelerek geçen yıla ilişkin performans değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halen dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığına ve geçen yıl tarım ve gıdanın bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve sektörümüzün özverisiyle, bu süreci başarıyla yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Pandemi süreci hala bitmedi. Halihazırda, Ramazan Bayramı sonrasına kadar tam kapanma dönemine geçtik. Bu dönemde üretimin kesintisiz devamı için geçen yıl olduğu gibi üreticilerimize ve gıda işletimlerine yönelik muafiyetlerimiz devam ediyor."

Pakdemirli, iklim değişikliği ve sıcaklık artışlarına da işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yağış miktarımız maalesef her geçen yıl azalıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yağışlar halen istenilen seviyede değil. Ekim ayında başlayan 2021 su yılında da geçen yıla oranla ülke genelinde yüzde 24'lük bir azalma gerçekleşti. Özellikle ocak-mart döneminde ülke genelinde uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 10'luk bir artış olsa da nisan ayında yağışlar beklentilerimizin bir miktar altında gerçekleşti. Ama bildiğiniz üzere, mayıs ve haziran ayları halk arasında 'kırkikindi yağışları' olarak bilinen yerel sağanak yağışların gerçekleştiği aylardır. Umuyorum, beklenen yağışlar tarımsal üretime oldukça olumlu yansıyacak ve inşallah çiftçilerimizin yüzünü güldürecektir."

- "Müdahale alımlarında üretici dostu politikalar yürütüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında desteklerde artış ile etkin müdahale alımlarını birlikte uyguladıklarını bildiren Pakdemirli, "Bitkisel üretim desteklerinin yüzde 50'sinden fazlasını ilk 4 ayda ödedik. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı zarar ettirmeden yapıyoruz. Bu yıl da yeni hasat sezonuna girerken, yine alım fiyatlarını açıklamaya başlayacağız. Dünyadaki ve ülkemizdeki piyasaları yakın şekilde takip ederek, üreticimizi memnun edecek fiyatları açıklayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Pakdemirli, geçen yıl meteorolojik kuraklığa rağmen toplam bitkisel üretimin 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükseldiğini ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını anımsatarak, "Bu yıl ise mayıs ayında istediğimiz yağış seviyesine yaklaşabilirsek, üretimde geçen yıla göre çok büyük bir kayıp yaşamadan sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, sulamaya açılacak yeni tarım alanlarıyla birlikte kuraklığın etkisini azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Büyükbaş hayvan varlığının 2020'de 18,2 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çeken Pakdemirli, "Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2021 yılında da küçükbaş hayvancılıkta atılım yaparak, hayvan varlığını artırmaya yönelik çalışmalara yoğunlaştık. Bu amaçla mera, yaylak ve kışlakların tespitlerini tamamlayacağız. Bu yıl 850 bin dekar alanda mera ıslah ve amenajman projelerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Yangın riskinin yüksek olacağı tahmin ediliyor"

Bakan Pakdemirli, ormancılık faaliyetlerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Malumunuz önümüzdeki dönem hava sıcaklığının artmasıyla beraber orman yangınlarında hassas bir döneme giriyoruz. Bu yıl da geçen sene olduğu gibi meteorolojik şartlara göre yangın riskinin yüksek olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yangın organizasyonunda görevli bütün personelimizin konsantrasyonu çok yüksek olmalı. Geçen yıl ilk kez kullanmaya başladığımız İHA sayımızı bu yıl 4'e çıkardık. Ayrıca bu sene ilk kez insansız helikopter kullanmaya başlayacağız. Bu arada, 1 Mayıs itibarıyla 8 helikopterimiz de göreve başladı. İleriki günlerde helikopter sayımız 30'a ulaşacak, yine 3 adet amfibik uçağımız da yangın sezonunda görev alacaktır. Böylece bu yıl aldığımız tedbirlerle inşallah olası yangınlarla daha etkin bir şekilde mücadele edeceğiz."

İl müdürlerinden kendi illerinin öncelik ve fırsatlarını tespit etmelerini isteyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çiftçilere alternatif gelir getiren ürünlerin katma değerini artıran projelerle bizlere gelin. İşlemeli tarıma elverişli olmayan eğimli tarım arazilerini üretime açmak konusunda çalışmalar yapın. Yabani ağaçları aşılamak suretiyle üretime kazandıracak çalışmalara biraz daha imkan sağlayın. Salgın döneminde çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinin kesintiye uğramaması konusunda takipte olun. Sık sık sahada, onların yanlarında bulunun. Büroda ve odalarınızdan daha çok arazide ve işletmelerde olun."
Anadolu Ajansı
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