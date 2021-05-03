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Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çeşme ilçesinde denetim yaptı.
 03 Mayıs 2021 14:55
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Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi

Havaların ısınmasıyla plajlarda ek tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde çalışma yürütüyor.

Atlı Polis Birliği, "tam kapanma" tedbirleri kapsamında "Enzo" ve "Toprak" isimli atlar ile Ilıca Plajı'nda devriye görevi gerçekleştirdi.

Atlı birliğe Köpek Eğitim Merkezi'ndeki (KEM) "Bafi" ve "Hektor" isimli köpekler de eşlik etti.

Ilıca Plajı'nın tam kapanma nedeniyle hayli sakin olduğu gözlendi.
Anadolu Ajansı
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