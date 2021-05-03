Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Nisan ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu:

"Nisan ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla 5. Dönem Toplu Sözleşme masasında yaptığımız itirazların ne kadar haklı olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerinin yaşadığı kayıplar artık can yakıyor. Maaşları günden güne eriyen, döner sermayeden hakkını alamayan sağlık çalışanlarının, Nisan'da yıllık enflasyonun %17.14 olması ile ücretleri pula döndü.

İlk 4 ayda ki %5.45'lik enflasyon oranları; kamu görevlilerinin ücretlerine yaklaşık %2,45'lik enflasyon farkı oluşturuyor. Kamu görevlilerine 2021 yılı için %3+%3'ü reva gören kamu işvereni, 6. Dönem Toplu Sözleşmeyi beklemeden çalışanları enflasyon altında ezdirmediğini kanıtlamalıdır. Enflasyon yükünü azaltacak bir seyyanen zam kaçınılmaz hale gelmiştir."