1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
 03 Mayıs 2021 15:14
+Aa- Yazdır
AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.05'te başladı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'3 Mayıs milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır'
03 Mayıs 2021 16:12		 Nisanda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı
03 Mayıs 2021 12:35
Bülent Turan: Kılıçdaroğlu adaylık korkusu yaşıyor
03 Mayıs 2021 06:32		 Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
03 Mayıs 2021 02:00
3 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
03 Mayıs 2021 00:02		 Bodrum'da duyulan yüksek sesle ilgili açıklama
02 Mayıs 2021 21:48
Fahrettin Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor
02 Mayıs 2021 21:41		 İçişleri tam kapanmaya ilişkin sık sorulan 8 soruyu daha cevapladı
02 Mayıs 2021 21:07
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
02 Mayıs 2021 19:29		 RTÜK Başkanı Şahin'den 'mesaj' açıklaması
02 Mayıs 2021 19:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:24 - Kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı16:21 - Pozitif ve temaslı eşi yol uygulamasında yakalandı16:14 - S&P'den Türk katılım bankalarına övgü16:12 - '3 Mayıs milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır'16:11 - Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu16:09 - Pençe-Şimşek Yıldırım operasyonlarında sığınak ve mühimmat imha edildi
16:05 - BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı15:49 - DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı15:38 - ÖSYM, aralarında İSG'nin de olduğu 3 sınavı erteledi15:32 - Muğla'da dört gündür haber alınamayan kadın derenin kenarında bulundu15:30 - KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı15:20 - Kuzeniyle oynadığı tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti
15:14 - AK Parti MYK toplandı15:05 - Emeklilerin bayram ikramiyesini alacağı tarih belli oldu15:04 - Dünya genelinde 1,15 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı15:04 - 'Seyyanen Zam Kaçınılmaz Hale Gelmiştir'14:55 - Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi
14:51 - Hazine ve Maliye Bakanlığı bugünkü tahvil ihalesiyle 1,3 milyar lira borçlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Maske takmayan turistten kadın polise ahlaksız teklif
Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
Bekçilerden cami içindekilere biber gazlı müdahale!
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Kaymakamlıktan 'Uzman çavuş terörü' haberlerine açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırık cam teorisi 2
çap 3
çalışma izin belgesi 3
Renkli televizyonla tanıştığım gün 1
marketlerde en az zaman geçirdiğimiz reyon 3
ayyıldız tim 1
7/24 2
Aruz ölçüsü 4
mor salkım 3
börek 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam