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Kuzeniyle oynadığı tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün kuzeniyle oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu öldüğü öne sürülen çocuğun cenazesi toprağa verildi.
|03 Mayıs 2021 15:20
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Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 10 yaşındaki O.E.B'nin otopsi işlemleri tamamlandı.
Ailesine teslim edilen O.E.B'nin naaşı, Bahçecik Mezarlığı'na getirildi.
Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından Bahçecik Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine baba Halit ve anne Melek B. ile yakınları katıldı.
Dün iddiaya göre, Havuzlubahçe Mahallesi'nde 10 yaşındaki kuzenler O.E.B. ve Y.B'nin oynadığı tüfek henüz belirlenemeyen nedenle ateş almış, saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu O.E.B. ağır yaralanmıştı. 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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