KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı

Bursa'da işten çıkıp evine giderken eski eşi A.K.'nin (34) önünü kesip, zorla araca bindirmeye çalıştığı H.K. (29), telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak polisten yardım istedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Özel bir firmada çalışan H.K., işten çıkıp evine gitmek için metro istasyonuna doğru yürürken, eski eşi A.K. yolunu kesti.

A.K.'nin kendisini zorla araca bindirmeye çalıştığı H.K., İçişleri Bakanlığı tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla kurulan KADES uygulamasına girerek yardım butonuna bastı.

Bunun üzerine Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 5 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, müdahale ederek arabaya binmemek için direnen H.K.'yi kurtardı. A.K. ise gözaltına alındı.

SÜREKLİ TEHDİT EDİYORMUŞ

H.K., ifadesi ve şikayeti alınmak üzere emniyete götürüldü. Eski eşinin kendisini daha önce de sürekli tehdit ettiğini dile getiren H.K., işlemlerinin ardından yine polis ekipleri tarafından evine bırakıldı.

A.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.