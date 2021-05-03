ÖSYM, aralarında İSG'nin de olduğu 3 sınavı erteledi
|03 Mayıs 2021 15:38
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ÖSYM Başkanlığının, 2021-İSG/1, e-YDS 2021/4 (İngilizce) ile e-YDS 2021/5 (Yunanca/Bulgarca) sınavlarına ilişkin açıklaması şu şekildedir:
DUYURU
(03 Mayıs 2021)
2021-İSG/1, e-YDS 2021/4 (İngilizce) ile e-YDS 2021/5 (Yunanca/Bulgarca) Sınavlarına İlişkin Açıklama
2021 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde;
8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil
Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde,
9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde,
9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihinde
yapılmasına ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. 2021 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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