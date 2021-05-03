Pençe-Şimşek Yıldırım operasyonlarında sığınak ve mühimmat imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliği devam ediyor.

Bölgede tespit edilen sığınak ve mühimmat, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timlerince imha edildi.

Arama-tarama faaliyetleri sırasında 3 bin 24 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 35 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 6 adet 6'lı bomba atar mühimmatı, 12 adet RPG-11 mühimmatı, 7 bin 360 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 2 bin 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve çok sayıda el yapımı patlayıcı bulundu.