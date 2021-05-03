'3 Mayıs milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı.

"3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle görülmüştür ki, şahsiyetini davasının onuruyla bütünleştirmiş, varlığını Türklüğünün bekasıyla perçinlemiş bir dava ve düşünce insanı hiçbir baskı ve şiddete boyun eğmeyecektir." şeklinde açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli, "3 Mayıs esasen milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır." dedi.

MHP Lideri Bahçeli'nin mesajı şu şekilde;

"Yakın tarihin nirengi noktalarından; fikir, siyaset ve mücadele müktesebatımızın mihenk taşlarından biri olan 3 Mayıs 1944 olayları, Türk gençliğinin zulme direnişiyle taçlanmış, zulmete meydan okumasıyla anlam kazanmıştır. Nitekim bu tarih taviz vermeyen iradenin günüdür.

3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir. Türk gençliğinin diri umutlarının fiiliyata dökülmesi, heyecan ve hedeflerinin haklı bir eyleme dönüşmesidir.

'BU MEŞRU VE MİLLİ DURUŞ MÜESSİRİYETİNİ HER ZAMAN KORUYACAKTIR'

77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahramanlar envaı çeşit eziyet ve işkence karşısında yılmamıştır. Bu sivil ve demokratik tepki, bu meşru ve milli duruş inançlarımızdan gücünü alarak müessiriyetini her zaman korumuş, bundan sonra da koruyacaktır.

3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle görülmüştür ki, şahsiyetini davasının onuruyla bütünleştirmiş, varlığını Türklüğünün bekasıyla perçinlemiş bir dava ve düşünce insanı hiçbir baskı ve şiddete boyun eğmeyecektir. 3 Mayıs esasen milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır.

'DEVŞİRİLMİŞ İSİMLER HER FIRSATTA İSTİSMARA KALKIŞMAKTADIR'

3 Mayıs'ın ruhunu idrak edemeyen devşirilmiş isimlerin buldukları her fırsatta istismara kalkışmaları, bu suretle çalıntı kimlik ve unvan kullanarak kutuplaşmaları kışkırtan ajan provokatörlüğe talip ve teşne olmaları esef ve endişe verici bir halin trajik yansımasıdır.

Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir. Ama bu oyun hiçbir zaman da tutmamıştır.

'FESAT ODAKLARININ TEZGAHI ÇOKTAN BOZULMUŞTUR'

3 Mayıs'ın sadece zarfına bakan, mazrufunu okumaktan aciz kalan ilkel ve itibarsız fesat odaklarının, ne Türklüğümüzü, ne Türkçülüğümüzü, ne de milliyetçiliğimizi sorgulamaya hakları vardır. Neye ve kime hizmet ettikleri belli olan kirli yüzlerin tezgahı çoktan bozulmuştur.

'MERHUM BAŞBUĞUMUZ TÜRKEŞ BEY'İN VE MERHUM ATSIZ'IN DA YER ALDIĞI DAVA İNSANLARIMIZIN ŞEREFLİ MÜCADELESİ MİLLİ HAFIZADA GURURLA TAŞINACAKTIR"

77 yıl önce, Türk milletinin sağduyusunun mümtaz örneklerini sergileyerek; milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlatan ve demokrasi meşalesi yakan Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum.

Aralarında Merhum Başbuğumuz Türkeş Bey'in ve Merhum Atsız'ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir. 3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacaktır."