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Pozitif ve temaslı eşi yol uygulamasında yakalandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yol uygulamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonucu pozitif çıkan kadınla temaslı eşi, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.
 03 Mayıs 2021 16:21
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Pozitif ve temaslı eşi yol uygulamasında yakalandı

Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda denetim yaptıkları sırada bir otomobili durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında sürücü H.K'nin temaslı, yanında bulunan karısı H.K'nin ise durumunun pozitif riskli çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan karı koca, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Anadolu Ajansı
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