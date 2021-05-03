Kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı
|03 Mayıs 2021 16:24
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Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kahvaltı yapmak için hazırlanan Ramazan Katma ile eşi Özge Katma arasından henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Ramazan Katma, sinirlenerek odadan aldığı tüfeği karısı Özge Katma'ya doğrulttu. Seni öldüreceğim diyen Ramazan Katma ardından eşine kıyamadığını belirterek namluyu çenesine doğrulttu. O esnada Özge Katma eşinin ateş edeceği sırada tüfeğe vurarak elinden almaya çalıştı. Son anda tüfeğin tetiğine basan adamın çenesine saçmalar isabet ederken, karısı da yüzünden yaralandı.
Çenesi parçalanmış halde kanlar içinde kalan Ramazan Katma, kapıyı açarak yan komşusunun evine gidip kendisine yardım etmesini istedi. Komşusu Ramazan Katma'ya yardım ederek Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Çevredeki diğer komşular ise Özge Katma'yı merak ederek eve gidip yardım etti. Komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Özge Katma'yı yaptığı ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri hastaneye giden Ramazan Katma'nın kaçmaması için önlem alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise evde ve tüfekte incelemeler gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan karı kocanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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