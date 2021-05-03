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Manavgat'ta tepki çeken otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek havuz başında eğlence düzenlenen otelin Güvenli Turizm Sertifikasının iptal edildiği, faaliyetinin salgın dönemi süresince durdurulduğu bildirildi.
 03 Mayıs 2021 17:39
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Manavgat'ta tepki çeken otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi

Eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması ve haberlere konu olması üzerine Sorgun bölgesindeki 5 yıldızlı otele ilişkin inceleme yapıldı.

Evrak kontrolü yapılan otelin diğer kurallara uygun olup olmadığına da bakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekibince otele maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için idari yaptırım uygulandı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, otelle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "İncelemeler sonucunda ilgili kurumlar gerekli olan raporları hazırlayacak. Raporlara göre gerekli yaptırım uygulanacak." dedi.

- Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen ve program sahibi Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca (TGA) yürütülen Güvenli Turizm Belgelendirmesi kapsamında sosyal medya ve ulusal basında yer alan haberlerle ilgili harekete geçildiği belirtildi.

TGA tarafından Türk Standartları Enstitüsüne program kurallarına aykırı davranıldığının bildirilmesi neticesinde Manavgat ilçesinde bulunan otelin Güvenli Turizm Sertifikasının iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Otelin faaliyetleri salgın dönemi süresince durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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