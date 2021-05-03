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Fahrettin Altun'dan Demirtaş'ın kendisi hakkında sözlerine sert yanıt

"6-8 Ekim olaylarının ve öldürülen onlarca canın sorumlusu Selahattin Demirtaş, besleme medyaya mülakat verip, bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış"
 03 Mayıs 2021 16:48
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Fahrettin Altun'dan Demirtaş'ın kendisi hakkında sözlerine sert yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "6-8 Ekim olaylarının ve öldürülen onlarca canın sorumlusu Selahattin Demirtaş, besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, kendisini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"6-8 Ekim olaylarının ve öldürülen onlarca canın sorumlusu Selahattin Demirtaş, besleme medyaya mülakat verip, bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış." değerlendirmesinde bulunan Altun, Demirtaş ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin türlü yalanlarla milletin arasına nifak sokmaya çalıştığını kaydetti.

İletişim Başkanı Altun, Demirtaş ve HDP'nin, ülkenin birlik ve beraberliğini hedef aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar. Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes, hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes, gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır. Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin'in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak."
Anadolu Ajansı
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