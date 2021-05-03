1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir süresiz sözleşmeli sağlıkçı daha kadro davasını kazandı

Muş'ta görev yapan 4/b süresiz sözleşmeli sağlık çalışanının kadro talebinin Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilmesini yargıya taşıyan Sağlık-Sen'e Van 1. İdare Mahkemesinden de emsal karar çıktı.
 03 Mayıs 2021 16:50
+Aa- Yazdır
Bir süresiz sözleşmeli sağlıkçı daha kadro davasını kazandı

Olay; Muş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 4/b süresiz sözleşmeli olarak çalışan sağlık memuru M.A.'nın, 3 yılını doldurduktan sonra 663 No'lu KHK'nın 45/A maddesi gereğince 3+1 sözleşmeli kadro statüsüne geçme talebinin Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilmesi üzerine yaşandı.

İdarenin ret cevabı üzerine Sağlık-Sen, üyesi adına Van 1. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesinde, 4/b sözleşmeli olarak 3 yılını dolduran M.A.'nın 3+1 sözleşmeli kadro statüsüne geçme talebinin idare tarafından reddedilmesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu savunuldu.

Van 1. İdare Mahkemesi kararında, sağlık memuru M.A.'nın 4/b sözleşmeli statüde 3 yılını doldurduğu için yeni personel istihdam modeli olan 3+1 sözleşmeli statüye geçirilmesi gerektiğini ancak bu başvurusunun idare tarafından reddedildiğini, bu durumun hukuka, eşitlik ilkesine ve hakkaniyete uygun olmadığına hükmetti.

4/b süresiz sözleşmeli çalışanlar için emsal karara imza atan mahkeme heyeti, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle sağlık memurunun hak ettiği kadroya atanmasını hükmetti.

Genel Başkan Durmuş: Güvenceli İstihdam Sağlanana Kadar Mücadelemize Devam Edeceğiz

Kararla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Geçtiğimiz aylarda Kütahya'da da emsal bir karar elde etmiştik. Şimdi Van 1. İdare Mahkemesi de emsal bir karar verdi. Aldığımız emsal kararlar verdiğimiz mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine (3+1) tabi çalışanlar, madde hükmü gereği 3 yıllık çalışma sürelerini doldurduktan sonra talepleri üzerine kadroya geçme hakkına sahip. Ne yazık ki bahsi geçen bu hak, 663 no'lu KHK'nın 45A maddesi uygulamaya geçmeden önce atanan, aynı işi yapan ve aynı yerde çalışan süresiz sözleşmeli (4/b) personellere verilmemektedir. Yetkililer hak kayıplarının önüne geçmek için süresiz sözleşmeli personeli kadroya geçirmelidir. Sözleşmeli istihdam çalışanları arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından uçurumlar oluşturuyor. Sözleşmeli istihdam son bulana, güvenceli istihdam sağlanana kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Lehe olan hüküm ve tekerrüre dair Danıştay'dan önemli karar!
29 Nisan 2021 11:34		 Ek ders ücreti alamayan öğretmen açtığı davayı kazandı
28 Nisan 2021 13:12
Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar
28 Nisan 2021 00:54		 Reşit olmayan çocuğun nehirde ölümünde idare ve ailesi birlikte sorumludur
28 Nisan 2021 00:04
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
24 Nisan 2021 00:04		 Sağlam dişi çekilen hastayı Danıştay haklı buldu
24 Nisan 2021 00:03
Sözleşmesi feshedilen uzman onbaşı için Danıştay'dan 'emsal karar'
22 Nisan 2021 13:42		 Aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin ceza verilebilir mi?
22 Nisan 2021 10:23
KPSS'ye girecek adaylar 'Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmeliği' dava edebilir mi?
16 Nisan 2021 11:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:06 - 'Osmanlı hayalini kuran küstahlar' ifadesini aynen iade ediyoruz'18:04 - Bakan Gül, Ankara Adliyesinde salgın tedbirlerini inceledi17:53 - İkamet belgeli yabancıya polisten manidar tepki17:49 - Kadıköy'de üst geçidin asansörüne çarpan otobüste 1 yolcu yaralandı17:40 - Gün sonunda döviz fiyatları17:39 - Manavgat'ta tepki çeken otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi
17:37 - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den '3 Mayıs Türkçülük Günü' mesajı17:29 - Bingöl'de bir kadını darp eden uzman çavuş gözaltına alındı17:01 - Bakan Koca: Yaz sonu, 18 yaş üstünü aşılayacağız16:55 - 20 bin öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu16:52 - Levent Gültekin'i darbeden 2 sanık tahliye oldu16:50 - Bir süresiz sözleşmeli sağlıkçı daha kadro davasını kazandı
16:50 - Görevdeki memur, 'adalet mahrem yapılanması'ndan yakalandı16:48 - Fahrettin Altun'dan Demirtaş'ın kendisi hakkında sözlerine sert yanıt16:40 - Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi16:37 - Camide biber gazı sıkan bekçi açığa alındı16:24 - Kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı
16:21 - Pozitif ve temaslı eşi yol uygulamasında yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Maske takmayan turistten kadın polise ahlaksız teklif
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Camide biber gazı sıkan bekçi açığa alındı
Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer
Bekçilerden cami içindekilere biber gazlı müdahale!
Bingöl'de bir kadını darp eden uzman çavuş gözaltına alındı
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kan taşı 2
trafiğe açık yolda akrobasi yapmak 1
Baret 2
tıpta deontoloji 2
menekşe 2
Kore savaşı anıtı 1
doğalgaza zam 1
karışan cenazeler 2
kumandanım benim izin kağıdım 1
ayılmak 2
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam