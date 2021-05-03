Bir süresiz sözleşmeli sağlıkçı daha kadro davasını kazandı
|03 Mayıs 2021 16:50
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Olay; Muş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 4/b süresiz sözleşmeli olarak çalışan sağlık memuru M.A.'nın, 3 yılını doldurduktan sonra 663 No'lu KHK'nın 45/A maddesi gereğince 3+1 sözleşmeli kadro statüsüne geçme talebinin Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilmesi üzerine yaşandı.
İdarenin ret cevabı üzerine Sağlık-Sen, üyesi adına Van 1. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesinde, 4/b sözleşmeli olarak 3 yılını dolduran M.A.'nın 3+1 sözleşmeli kadro statüsüne geçme talebinin idare tarafından reddedilmesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu savunuldu.
Van 1. İdare Mahkemesi kararında, sağlık memuru M.A.'nın 4/b sözleşmeli statüde 3 yılını doldurduğu için yeni personel istihdam modeli olan 3+1 sözleşmeli statüye geçirilmesi gerektiğini ancak bu başvurusunun idare tarafından reddedildiğini, bu durumun hukuka, eşitlik ilkesine ve hakkaniyete uygun olmadığına hükmetti.
4/b süresiz sözleşmeli çalışanlar için emsal karara imza atan mahkeme heyeti, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle sağlık memurunun hak ettiği kadroya atanmasını hükmetti.
Genel Başkan Durmuş: Güvenceli İstihdam Sağlanana Kadar Mücadelemize Devam Edeceğiz
Kararla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Geçtiğimiz aylarda Kütahya'da da emsal bir karar elde etmiştik. Şimdi Van 1. İdare Mahkemesi de emsal bir karar verdi. Aldığımız emsal kararlar verdiğimiz mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine (3+1) tabi çalışanlar, madde hükmü gereği 3 yıllık çalışma sürelerini doldurduktan sonra talepleri üzerine kadroya geçme hakkına sahip. Ne yazık ki bahsi geçen bu hak, 663 no'lu KHK'nın 45A maddesi uygulamaya geçmeden önce atanan, aynı işi yapan ve aynı yerde çalışan süresiz sözleşmeli (4/b) personellere verilmemektedir. Yetkililer hak kayıplarının önüne geçmek için süresiz sözleşmeli personeli kadroya geçirmelidir. Sözleşmeli istihdam çalışanları arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından uçurumlar oluşturuyor. Sözleşmeli istihdam son bulana, güvenceli istihdam sağlanana kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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