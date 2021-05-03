Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Görevdeki memur, 'adalet mahrem yapılanması'ndan yakalandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem yapılanmasında oldukları öne sürülen biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı.
|03 Mayıs 2021 16:50
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında oldukları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün "adalet mahrem yapılanması içerisinde" faaliyet yürüttükleri öne sürülen ve halen memuriyeti devam eden bir kişi ile ilişiği kesilen eski bir askeri öğrenci gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kadıköy'de üst geçidin asansörüne çarpan otobüste 1 yolcu yaralandı
03 Mayıs 2021 17:49
|Levent Gültekin'i darbeden 2 sanık tahliye oldu
03 Mayıs 2021 16:52
|Kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı
03 Mayıs 2021 16:24
|Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu
03 Mayıs 2021 16:11
|Muğla'da dört gündür haber alınamayan kadın derenin kenarında bulundu
03 Mayıs 2021 15:32
|KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
03 Mayıs 2021 15:30
|Kuzeniyle oynadığı tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti
03 Mayıs 2021 15:20
|Maske takmayan turistten kadın polise ahlaksız teklif
03 Mayıs 2021 14:43
|1 Mayıs'ta gözaltına alınmışlardı, 256 kişinin tamamı serbest bırakıldı
03 Mayıs 2021 14:36
|Sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı Kovid-19'un yayılımını azaltıyor
03 Mayıs 2021 14:26