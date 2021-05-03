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20 bin öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında adayların sözlü sınava girecek sınav merkezlerini ilan etti
 03 Mayıs 2021 16:55
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20 bin öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına girecek adayların sınav merkezleri belli oldu. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ila 6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak
Memurlar.Net - Özel

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