20 bin öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında adayların sözlü sınava girecek sınav merkezlerini ilan etti
|03 Mayıs 2021 16:55
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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına girecek adayların sınav merkezleri belli oldu. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ila 6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak
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