Bakan Koca: Yaz sonu, 18 yaş üstünü aşılayacağız

Koronavirüs aşılama sürecini hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek'' dedi. Bakan Koca, yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşları aşılama konusunda da kararlı olduklarını söyledi.

Edirne'deki temaslarının ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nde açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi:

İstanbul'dan Trakya'ya olan hareketlilik artışı da bugünkü gündemimizdeydi. Vatandaşlarımızın oldukça uyum gösterdiklerini izledik. Aşılama programına uyum da ele aldığımız konular arasındaydı.

Aşı tedarikindeki iyileştirmelerle daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek.

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Vaka sayısında önemli bir düşüş başlamıştır. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı.

Sevindirici haber şu ki vaka sayıları neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66...

Edirne aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. Tekirdağ'da son dönemde vaka düşüş oranımız yüzde 40. Yatak doluluk oranımız yüzde 60. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 74.

Çanakkale'de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyoruz. Bu ilimizde de vaka düşüş oranı Edirne gibi yüzde 50.

Kırklareli'nde vaka düşüş oranımız yüzde 35. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 58. Edirne ilimizde sağlık altyapımız gayet güçlü. Yapımı devam eden 200 yatak hastanemizi 2023 yılının ilk aylarında tamamlayacağız. Tekirdağ ilimizde şehir hastanemizi sunmuştuk. Devlet hastanemizin ihalesini yaptık, inşaatına başlıyoruz.

Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerimizde ihtiyaç olan birçok sağlık desteğimizin planlama çalışmaları devam etmektedir. Bugün bize iletilen talepleri de kısa sürede tamamlamaya çalışacağız. Bu sıkıntılı dönemde milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Mücadele birlikte kazanılacaktır.

BAKAN KOCA, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

18 yaş altı için tahmini tarih var mı?

Özellikle haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama istiyoruz, bunda kararlıyız. Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Bizim toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac... Önümüzdeki günlerde olumlu birtakım gelişmelerle bu sevkiyatın başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Sputnik'le ilgili 50 milyon doz, Biontech'le ilgili de 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz şeklinde bir miktar söyleyebilirim. Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılama konusunda kararlıyız.

Sputnik V ilk sevkiyat takvim belli mi?

6 ay içinde 50 milyon doz aşının gelmesi şeklinde. İlk sevkiyatın Mayıs ayı içinde olmasını bekliyoruz. Geldikten sonra güvenlik testlerinden sonra hemen başlanır.

Yerli aşı Faz-3 çalışmaları ne durumda?

Bu aşının Faz-2 çalışması bitti, Faz-3 aşamasına bir iki hafta içinde geçilmiş olacak. Başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse, eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum.

Muhtarların aşılanmasına ilişkin tarih belli mi?

Muhtarlarımız salgın döneminde olağanüstü bir çaba gösterdiler. Özellikle teşekkür ediyorum, yarından itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak.