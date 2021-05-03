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Kadıköy'de üst geçidin asansörüne çarpan otobüste 1 yolcu yaralandı

Kadıköy'de kaldırıma çıkan ve üst geçidin asansörüne çarparak durabilen İETT otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı.
 03 Mayıs 2021 17:49
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Kadıköy'de üst geçidin asansörüne çarpan otobüste 1 yolcu yaralandı

D-100 Karayolu Ankara istikameti Yenisahra mevkiinde seyir halindeki 34 EB 4324 plakalı "Kadıköy-Ferhatpaşa" seferini yapan otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle kaldırıma çıkıp, bir süre ilerledikten sonra bir üst geçidin altında bulunan asansöre çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan bir yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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