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İkamet belgeli yabancıya polisten manidar tepki

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim'de ikamet kartı bulunan İran uyruklu bir kişi, kısıtlamada sokağa çıkınca 3 bin 70 lira para cezası kesildi. Cezaya itiraz eden İranlı'ya polis, "Benim vatandaşım evde oturuyorsa, ikamet kartı aldıysan sen de evinde oturacaksın" şeklinde tepki gösterdi.
 03 Mayıs 2021 17:53
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Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada 4. güne girilmişken, emniyet güçlerinin denetimleri sürüyor. Denetim yapılan yapılan yerlerden biri olan İstiklal Caddesi'nin girişinde bulunan noktada hazır bekleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve çalışma izin belgelerini tek tek kontrol etti. Muafiyet belgesi ya da pasaportu olmayanlara ise idari işlem uygulandı.

POLİS: BENİM VATANDAŞIM EVDE OTURUYORSA, İKAMET KARTI ALDIYSAN SEN DE OTURACAKSIN

Polis, caddeye girmek isteyen bir kişinin İranlı olduğunu ancak bir süredir ikamet kartı ile burada ikamet ettiğini görünce kendisine ceza yazılacağını söyledi. İranlı kişi ise cezaya itiraz edince polis, "İkamet kartı var sende. Benim vatandaşım evde oturuyor, ikamet kartı aldıysan sen de oturacaksın. Bu ülkede ikamet ediyorsun. Sokağa çıkma kısıtlamasında bizim vatandaşlarımız evlerinde nasıl oturuyorsa sen de oturacaksın" şeklinde karşılık verdi. İkamet kartı olduğu için ceza yazılan İranlı ise, "İranlıyım, kitap almaya gidiyordum. Benim izin belgem yok. İzin belgesi gerektiğini de bilmiyordum. Ne kadar ceza yazıldığını da bilmiyorum" dedi.

ATLI POLİSLER DE DENETİMDEYDİ

Öte yandan, meydandaki denetimler de tüm hızıyla devam etti. Denetimlere Atlı Polisler de katıldı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda Atlı Polisleri görenler cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çektirdi.
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