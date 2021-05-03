Bakan Gül, Ankara Adliyesinde salgın tedbirlerini inceledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Adliyesini ziyaret ederek, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri inceledi ve personelle bir araya geldi.

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Ankara Adliyesi'nde bazı birimleri ziyaret eden Bakan Gül, personelle sohbet etti.

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma nedeniyle adliyelerdeki esnek çalışma uygulamasını gözlemleyen Gül, personelden dönüşümlü çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Herkesin özveriyle çalıştığını belirten Gül, personelin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Bakan Gül ayrıca, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Yılmaz Çiftçi'yi ziyaret ederek, başarılar diledi.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyede kesintisiz adalet hizmetlerini sürdüren arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Onların şahsında özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Acil işler için yargısal faaliyetler sürdürülüyor

Bakanlığın internet sitesinde, tam kapanma sürecinde adalet hizmetlerinde uygulanan tedbirlere de yer verildi.

Buna göre, acil işler için yargısal faaliyetlerin sürdürüldüğü adliyelere, maske ile ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünden sonra giriş yapılabiliyor.

Görevli personelin de maske takma zorunluluğunun bulunduğu adliyelerde, yapılan kontrollerde ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendiriliyor.

Düzenli dezenfeksiyon yapılan adliyelerde, duruşma salonları, kalem odaları ile icra daireleri, 4 metrekareye bir personel, vatandaşların bulunacakları alanlarda ise 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde hizmet veriyor.

Merkezi havalandırma sistemleri yerine ortam havalandırmasının yapıldığı adliyelerde, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yaygın kullanılıyor.