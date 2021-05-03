1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temizlik görevlisinin bulduğu 10 bin lira sahibine teslim edildi

Konya'da temizlik görevlisinin bulduğu 10 bin lira sahibine teslim edildi.
 03 Mayıs 2021 19:08
+Aa- Yazdır
Temizlik görevlisinin bulduğu 10 bin lira sahibine teslim edildi

Merkez Meram İlçe Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğüne bağlı süpürgeli araç operatörü Abdullah Karabacak, Larende Caddesi civarında temizlik yaptığı sırada 10 bin lira buldu. Abdullah Karabacak, bulduğu parayı Feridiye Polis Merkezi'ne giderek teslim etti. Parasını kaybettiği ihbarında bulunan esnaf Mehmet Ali Uslu, parasını polis merkezinde polislerden, temizlik görevlisi ve Belediye Başkanı Mustafa Kavuş eşliğinde tutanak ile teslim aldı. Uslu, Abdullah Karabacak'a teşekkür ederken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Ramazan ayında böyle duyarlı bir davranış gösteren personeline hediye vererek teşekkür etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Abdullah kardeşimiz belediyemizin temizlik ekibinde hizmet ediyor uzun zamandır. Mübarek gün kardeşimizin düşürdüğü bir miktar parayı kendisi buluyor. Şahsın kendisine ulaşıp parayı teslim ettiler. Allah razı olsun. Elhamdülillah son bir sene içerisinde belediye çalışanlarımızdan en az 7-8 defa şahit olduk. Bazen mücevherat, bazen değerli eşya, cüzdan gibi örneklerle hepsinde buna benzer örneklerle vatandaşlarımıza kardeşlerimiz ulaştırdı. Ben onlara bu güzel ahlak örneği hareketlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Paranın çok kıymetli olduğu bir dönemde, belki ihtiyacı da vardı çünkü gelirler belli ama sahibine teslim etmeleri hem İslami hem insani açıdan çok duyarlı bir davranış. Ben diğer kardeşlerimize örnek olması adına kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Parasını teslim alan esnaf Mehmet Ali Uslu, "Dükkandan çıktım, üzerimde 30 bin lira para vardı. Senet 30 bin liraydı. Bankaya gittiğimde 10 bin lirayı bulamadım. Polise ihbar ettim. Meram Belediyesindeki arkadaş parayı bulmuş. Feridiye Karakolu'ndan çağırdılar. Arkadaş parayı verdi sağ olsun. Böyle duyarlı vatandaşlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Parayı bulan temizlik görevlisi Abdullah Karabacak ise, Meram Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğüne bağlı olduğunu belirterek, "Süpürgeli araç kullanıyorum. Günlük rutin mıntıkamda çalışırken bir miktar para buldum, sahibine teslim ettik mutluyuz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten vefat etti
03 Mayıs 2021 19:16		 Çorum'da trafik polislerinden Trafik Haftası'na özel klip
03 Mayıs 2021 18:55
Dünya genelinde 1,15 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
03 Mayıs 2021 15:04		 Çanakkale Boğazı'nda da görülen 'deniz salyası' balıkçılığı tehdit ediyor
03 Mayıs 2021 14:48
Direksiyon kısmına giren engerek yılanı itfaiye ekiplerince çıkarıldı
03 Mayıs 2021 14:20		 'Tahminimiz, 17 Mayıs'ta, vaka sayıları 5 binin altına inecek'
03 Mayıs 2021 14:12
Kovid-19 aşısı olanlara seyahat kısıtlamalarının kaldırılması önerildi
03 Mayıs 2021 13:37		 Bakan Koca açıkladı: Hastane başvuruları yarı yarıya düştü
03 Mayıs 2021 13:33
Grip aşısı Covid-19'a karşı koruma sağlıyor mu?
03 Mayıs 2021 13:29		 Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
03 Mayıs 2021 12:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:52 - Vaka sayısı 25 binin altına düştü19:38 - Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu19:35 - Türk boğazlarından 3 ayda 19 bin 673 gemi geçti19:32 - Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi19:24 - İsmail Demir: M60TM tankları modernize ediliyor19:20 - Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'ya gidecek
19:18 - 2 bin yıllık sikkelere müşteri ararken jandarmaya yakalandı19:16 - Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten vefat etti19:13 - Hacker sitesinde şoke eden dolandırıcılık!19:08 - Temizlik görevlisinin bulduğu 10 bin lira sahibine teslim edildi18:55 - Çorum'da trafik polislerinden Trafik Haftası'na özel klip18:40 - Covid-19 aşısı oldu, eve dönerken kazada hayatını kaybetti
18:31 - Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme18:28 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi18:20 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:06 - 'Osmanlı hayalini kuran küstahlar' ifadesini aynen iade ediyoruz'18:04 - Bakan Gül, Ankara Adliyesinde salgın tedbirlerini inceledi
17:53 - İkamet belgeli yabancıya polisten manidar tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Camide biber gazı sıkan bekçi açığa alındı
Maske takmayan turistten kadın polise ahlaksız teklif
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer
Bingöl'de bir kadını darp eden uzman çavuş gözaltına alındı
Bekçilerden cami içindekilere biber gazlı müdahale!
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
puanlama sistemi 1
telefon rehberine kan grubu eklemek 2
trafiğe açık yolda akrobasi yapmak 1
Aruz ölçüsü 3
yaya kalmak 4
bir elin verdiğini öbür elin görmesin 4
gurbet 2
gülen'le ak parti arasında öteden beri beraberiyet olmadı 2
Corona olmak orucu bozar mı? 1
anladıysam arap olayım 5
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam