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2 bin yıllık sikkelere müşteri ararken jandarmaya yakalandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık, 68 sikkeye müşteri arayan Y.A., jandarma ekiplerince yakalandı.
 03 Mayıs 2021 19:18
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2 bin yıllık sikkelere müşteri ararken jandarmaya yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada Y.A.'nın elinde tarihi eser niteliğinde sikkeler olduğu ve satmak için müşteri aradığını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, Kılı Mahallesi'nde Y.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 68 sikke ile tabanca ve mermi ele geçirildi.

Y.A. gözaltına alınırken, sikkelerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
DHA
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