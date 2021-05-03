Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi
İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çeşme ilçesinde denetim yaptı.
|03 Mayıs 2021 19:32
|+Aa- Yazdır
Havaların ısınmasıyla plajlarda ek tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde çalışma yürütüyor.
Atlı Polis Birliği, "tam kapanma" tedbirleri kapsamında "Enzo" ve "Toprak" isimli atlar ile Ilıca Plajı'nda devriye görevi gerçekleştirdi.
Atlı birliğe Köpek Eğitim Merkezi'ndeki (KEM) "Bafi" ve "Hektor" isimli köpekler de eşlik etti.
Ilıca Plajı'nın tam kapanma nedeniyle hayli sakin olduğu gözlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme
03 Mayıs 2021 18:31
|Bakan Gül, Ankara Adliyesinde salgın tedbirlerini inceledi
03 Mayıs 2021 18:04
|İkamet belgeli yabancıya polisten manidar tepki
03 Mayıs 2021 17:53
|Antalya'da Covid19 tedbirlerine uymayan otelin faaliyetine son verildi
03 Mayıs 2021 17:39
|Bingöl'de bir kadını darp eden uzman çavuş gözaltına alındı
03 Mayıs 2021 17:29
|Camide biber gazı sıkan bekçi açığa alındı
03 Mayıs 2021 16:37
|Pozitif ve temaslı eşi yol uygulamasında yakalandı
03 Mayıs 2021 16:21
|DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı
03 Mayıs 2021 15:49
|Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi
03 Mayıs 2021 14:55
|Bolu'da ormanda piknik yapanlara cezai işlem uygulanacak
03 Mayıs 2021 14:02