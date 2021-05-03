Türk boğazlarından 3 ayda 19 bin 673 gemi geçti
|03 Mayıs 2021 19:35
|+Aa- Yazdır
İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yılın 3 ayında 19 bin 673 gemi geçişi gerçekleşti.
AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde İstanbul Boğazı'nı 9 bin 318 gemi kullandı. En fazla geçiş 3 bin 330 ile martta, en az geçiş ise 2 bin 909 ile şubatta gerçekleşti.
İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin 6 bin 87'si kılavuz hizmeti alırken, 5 bin 931'i uğraksız geçiş yaptı.
Çanakkale Boğazı'ndan ise ocak-mart döneminde 10 bin 355 gemi geçişi oldu. En fazla geçiş 3 bin 763 gemiyle martta, en az gemi geçişi 3 bin 214 ile şubatta görüldü.
Çanakkale Boğazı'nı kullanan gemilerin 5 bin 263'ü kılavuz hizmeti alırken, 5 bin 963'ü uğraksız geçti.
Böylece İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 1 Ocak-31 Mart döneminde toplam 19 bin 673 gemi geçişi kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu
03 Mayıs 2021 19:38
|S&P'den Türk katılım bankalarına övgü
03 Mayıs 2021 16:14
|Hazine ve Maliye Bakanlığı bugünkü tahvil ihalesiyle 1,3 milyar lira borçlandı
03 Mayıs 2021 14:51
|'Yeni hasat sezonuna girerken alım fiyatlarını açıklayacağız'
03 Mayıs 2021 14:49
|'Piyasayı rahatlatıcı destekleri maksimum seviyeye çıkardık'
01 Mayıs 2021 15:08
|Tam kapanma öncesi seyahat yoğunluğu, akaryakıt satışlarını yüzde 25 artırdı
01 Mayıs 2021 14:14
|'KOSGEB hızlı destek başvuruları pazartesi başlıyor'
01 Mayıs 2021 12:22
|'Üretici maliyetlerini düşürmeden ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir'
01 Mayıs 2021 11:05
|Bazı KİT'lerden alınacak hasılat tahakkuk tutarının ödenme süresi değişti
01 Mayıs 2021 10:16
|Rusya'ya turizm çıkarması
01 Mayıs 2021 06:50