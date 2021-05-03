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Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın
Afyonkarahisar'da, Çay ilçesi İstasyon bölgesindeki biyoenerji tesisinde yangın çıktı.
|03 Mayıs 2021 20:24
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