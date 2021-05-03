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Serbest bırakıldığı gün yine hırsızlıktan gözaltına alındı
Bayrampaşa'da bir otomobilden cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alınırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı. Yakalanan şüphelinin aynı gün yine hırsızlık olayından adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
|03 Mayıs 2021 20:54
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Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilden cep telefonu çalındı. Harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını inceledi ve cep telefonunu çalan kişinin şüpheli Y.D. olduğunu belirledi. Şüpheli Y.D. Altıntepsi Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.D. çaldığı cep telefonunu Esenler 'de Ö.A. isimli kişiye 2 bin 700 liraya sattığını söyledi. Polis, Ö.A. isimli kişiyi de Esenler 'de bulunan adresinde çalıntı cep telefonuyla birlikte gözaltına aldı. Ö.A., "Suç Eşyası Satın Alma" suçundan hakkında yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheli Y.D. ise bugün adliyeye sevk edildi.
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