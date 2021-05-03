1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor

Ankara- Sivas arasında yapımı büyük oranda tamamlanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının 4 Eylül'de açılması planlanıyor.
 03 Mayıs 2021 20:57
+Aa- Yazdır
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor

Ankara ile Sivas arasını kapsayan, 393 kilometre uzunluğa sahip YHT projesinde çalışmalar devam ediyor. YHT hattında 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 53 viyadük, 217 alt ve üst geçit ile 61 köprü ve menfez inşa edildi. Ankara-Sivas arasında YHT hattının büyük bölümünün tamamlanmasıyla başlatılan performans testleri devam ediyor. YHT hattının 4 Eylül'de açılması bekleniyor.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, "Ankara-Sivas hattı test sürüşleri devam ediyor. 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde yapıldı. Ankara-Sivas YHT hattında artık son günleri yaşıyoruz. İnşallah son testlerle ayarlar yapılmaktadır. Tahminen 4 Eylül itibariyle bütün YHT'yi Yiğidolar ile buluşturacağız" dedi.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle YHT çalışmalarında zorluklar yaşandığını belirten Vatankulu, "Ankara-Sivas arasındaki 393 kilometrelik projenin tamamlanmasının ardından iki şehir arasındaki 12 saatlik ulaşım süresi tam bittiğinde yaklaşık 2 saate inecek. Hızlı trenin Sivas'ımıza gelmesi için canla başla çalışıyoruz. YHT'nin gelmesiyle birlikte inanç, sıla, kültür turizmi artacak ve kentimize bir değer katacak" diye konuştu.

Sivas'ı Yüksek Hızlı Tren heyecanı sardı
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emniyet genelgesinin iptali için dava açıldı
03 Mayıs 2021 21:35		 Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi
03 Mayıs 2021 19:32
Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme
03 Mayıs 2021 18:31		 Bakan Gül, Ankara Adliyesinde salgın tedbirlerini inceledi
03 Mayıs 2021 18:04
İkamet belgeli yabancıya polisten manidar tepki
03 Mayıs 2021 17:53		 Antalya'da Covid19 tedbirlerine uymayan otelin faaliyetine son verildi
03 Mayıs 2021 17:39
Bingöl'de bir kadını darp eden uzman çavuş gözaltına alındı
03 Mayıs 2021 17:29		 Kuytul grubu Camide eylem yaptı. Camide biber gazı sıkan bekçi açığa alındı
03 Mayıs 2021 16:37
Pozitif ve temaslı eşi yol uygulamasında yakalandı
03 Mayıs 2021 16:21		 DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı
03 Mayıs 2021 15:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:48 - 'Biri Bizi Gözetliyor'un yarışmacısı koronavirüse yenik düştü21:40 - 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı21:35 - Emniyet genelgesinin iptali için dava açıldı21:33 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüs Türkiye'de yayılmış durumda21:23 - 353 nadide Osmanlı eseri günümüze ışık tutuyor21:18 - Sivas'ta ilginç kayalar görenleri şaşırtıyor
21:14 - Karagöl Yaylası hayran bıraktı! Ziyaretçilerini bekliyor21:13 - Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL21:09 - 4 bin TL ceza yiyince polislerin elini öpmek istedi21:07 - Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu20:57 - Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor20:54 - Serbest bırakıldığı gün yine hırsızlıktan gözaltına alındı
20:41 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi araştırdı. Sinovac'ın 2. dozundan sonra %99 antikor oluştu20:27 - Menekşe Deresi deniz salyası ile kaplandı20:24 - Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın20:21 - 'Son 2 haftadaki vaka sayısı salgının ilk 6 ayından daha fazla'20:16 - Emtia piyasasında geçen hafta zirveler hakimdi
19:52 - Vaka sayısı 25 binin altına düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kuytul grubu Camide eylem yaptı. Camide biber gazı sıkan bekçi açığa alındı
Maske takmayan turistten kadın polise ahlaksız teklif
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer
Bingöl'de bir kadını darp eden uzman çavuş gözaltına alındı
Bekçilerden cami içindekilere biber gazlı müdahale!
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tıpta deontoloji 2
melas 2
kırık cam teorisi 2
ayyıldız tim 1
ikizdere 2
01.05.2021 sözlük puan durumu 1
edi ile büdü 3
el kurutma makinesi 3
Ayşegül Aldinç 2
amigo 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam