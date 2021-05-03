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Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu

Sivas'ta kalbi duran 40 haftalık hamile kadının bebeği acil serviste yapılan sezaryen ile alınırken, genç kadın kurtarılamadı.
 03 Mayıs 2021 21:07
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Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu

Sivas'ta evinde rahatsızlanan 33 yaşındaki Esra Oya Üzüm'ün kalbi durdu. 40 haftalık hamile kadının eşi T. Üzüm eşini o halde görür görmez sağlık ekiplerine haber verdi. Esra Oya Üzüm olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Üzüm'e kalp masajı yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen kalbi yeniden çalıştırılamadı. Doktorlar bebeği kurtarmak için genç kadına acil serviste sezaryen ile doğum yaptırdı. Esra Oya Üzüm yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken bebek kuvöze alındı. Genç kadın otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Bebek Üzüm ise oksijen desteği için Kayseri'ye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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