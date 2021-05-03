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Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL

Manisa'nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı koruma altındaki Manisa Laleleriyle renklenirken, laleleri koparmanın cezası ise 80 bin 460 TL olarak belirlendi.
 03 Mayıs 2021 21:13
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Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL

Manisa'nın 1517 metre Spil Dağı Milli Parkı, Manisa'nın simgesi haline gelen yılkı atlarının yanı sıra endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan Manisa Lalesi de baharın gelmesiyle milli parkı renklendirdi. Nesli tükenme tehlikesinde olan ve koruma altında bulunan laleler korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl da sessiz sedasız açtı. Özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çeken laleler, milli parkın hemen hemen tüm bölgesinde görülebiliyor.

1517 metredeki en pahalı çiçek

Endemik bir bitki olan Manisa Lalesi, Çevre Kanunu kapsamında koruma altında bulunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip etmek ve endemik bir bitki olan Manisa Lalesi'ne zarar vermenin cezası 80 bin 460 liraya yükseldi. Öte yandan laleleri ticari amaçla koparan şirketlere ise mevcut ceza katlanarak uygulanıyor.

Spil Dağı Milli Parkına gelerek laleleri fotoğraflayan gazeteci ve doğa fotoğrafçısı Turgay Duyar, "Manisa Laleleri tekrar açtı. Salgın nedeniyle 2 yıldır laleler Manisalılardan gizli saklı açıyor. Geçtiğimiz yıl da Manisalıları bu güzellikleri pandemi nedeniyle göremedi. Bu yıl da 17 günlük 'tam kapanma' döneminde Manisa Laleleri açtı. Bu güzelliği bizim gibi gazeteciler dışında çok fazla kişi göremeyecek. Bu lalelerden 'tam kapanma sonrasında eser kalmayacak. Bu çiçekler senede bir açıyorlar. Spil Dağı Milli Parkında yaklaşık 6 çeşit olduğunu biliyoruz" dedi.

"Nesli tehlike altında olan bir tür"

Nesli tehlike altında olduğu için lalelerin koruma altında bulunduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, "Spil Dağı Milli Parkı ülkemizin 45 tane milli parkından en önemlilerinden bir tanesi. 1517 rakımdaki bir park ve İzmir gibi bir metropole çok yakın bir park. Milli Parkımızın yılkı atları ile 120 endemik bitki türü ile çok zengin bir milli parkımız. Milli parkımızda Manisa Lalemizi de görmek mümkün. Nisan sonu mayıs ayı başlarında açmaktadır. Laleler geçmişten beri Osmanlı İmparatorluğu ve Türklüğün simgesi olmuştur. Ülkemizde 14 türü mevcuttur ve Manisa Lalesi bunların en önemlileridir. Endemik bir türdür, nesli tehlike altında olan bir türdür. Aynı zamanda kardelenleri de baharın müjdecisi olarak bu mevsimde görmek mümkündür. Manisa ilimiz genelinde Demirci, Alaşehir, Yuntdağımızda ve Spil Dağı Milli Parkımızda laleleri bu mevsimde görmek mümkün" diye konuştu.

"2021 yılı cezası 80 bin 460 TL"

2021 yılı itibariyle laleleri koparmanın cezasının 80 bin 460 TL olduğunu belirten Gençoğlu, "Nesli tehlike altında olan bir tür olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2015 yılında tür eylem planları yaparak endemik bitki türümüzün korunmasını sağladık. Özellikle vatandaşlarımızdan çok duyarlı olmalarını istiyoruz. 2021 yılı cezası 80 bin 460 TL'dir. Biz bu alanlarımızı sık sık kontrol ediyoruz. Çiçeği koparan vatandaşlar yüksek ceza almaktadırlar. Bu yıl kesilen bir ceza yok. Koruma memurlarımız sürekli görev yapıyorlar. Halkımız da sağ olsunlar duyarlı davranıyorlar" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl gibi bu yılda laleler salgın döneminde açtığını söyleyen Gençoğlu, "Geçen sene lalelerimiz daha erken açmıştı. Bu sene nisan sonuna doğru salgına rastladı. Bu salgın belasından da kurtulursak vatandaşlarımıza bu laleleri gösterme imkanımız olacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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