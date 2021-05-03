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Karagöl Yaylası hayran bıraktı! Ziyaretçilerini bekliyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan eşsiz manzarası ve el değmemiş doğası ile dikkat çeken Karagöl Yaylası yapısı ile kendisine hayran bırakıyor. Kar sularının erimesi ile yayladaki çukurların dolmasıyla beraber seyrine doyumsuz manzaranın oluştuğu yayla havadan da görüntülendi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Adeta bir cennet köşesi olan Karagöl Yaylası'nda gezinirken sanki dünyada değil de bambaşka bir yerdeymiş duygusu ve bu hislere kapılarak bu yaylada vakit geçireceksiniz" dedi.ini hiç görmediniz
 03 Mayıs 2021 21:14
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Karagöl Yaylası hayran bıraktı! Ziyaretçilerini bekliyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan ve bin 100 metre yüksekliğe sahip olan Karagöl Yaylası şehrin en büyük yaylarından biri olma özelliğine sahip. Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan yaylanın çevresi köknar, kayın ve çam ağaçlarının kapladığı yoğun orman ile çevrili. 567 hektar genişliğindeki alanda bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla adeta doğal bir tedavi merkezi olan Karagöl Yaylası havadan görüntülendi. Karstik bir çöküntü arazisi olan ve ilkbaharda sular ile kaplanan yayla eşsiz manzarası ile kendine hayran bırakıyor.

Doğaseverler için aranan tüm özellikleri barındıran ve kamp yapılabilen alanda ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilkbahar ve sonbaharda rutin doğa yürüyüşleri de düzenliyor. Yaylaya ismi ise; yağmur yağdıktan sonra yayladaki çukurlara yağmur suyunun dolmasıyla birlikte uzaktan bakılınca bir göl gibi görülmesinden geliyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı ilçesinde bulunan yaylanın adeta cennet köşesi olduğunu vurguladı.

Yeşil ve mavinin her türlü tonuna şahitlik edilebiliyor

Sakarya'nın doğa turizminde önemli bir yer ve zenginliklere sahip olduğunu aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya; yeşili, mavisi, denizi, gölleri, yayları ile ülkemizin göz bebeği şehirlerimizden bir tanesidir. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte turizm sezonu da açılıyor. Şehrimiz özellikle doğa turizminde çok önemli bir yere, zenginliklere sahiptir. Sapanca Gölü, Maden Deresi, Kuzuluk Kaplıcaları, Doğançay Şelalesi, Acarlar Longozu gibi çok alternatifli doğa turizm alanlarına ev sahipliği yapmaktayız. Yaz aylarında yaylalarımıza yürüyüşler düzenliyor, etkinlikler yapıyoruz. Şehrimizde yeşilin ve mavinin her türlü tonuna şahitlik edilebiliyor" dedi.

Cennet köşesi Karagöl Yaylası

Karagöl Yaylası'nın özelliklerinden bahseden Başkan Yüce, "Adeta bir cennet köşesi olan önemli yaylalardan biri de Taraklı ilçemizde bulunan Karagöl Yaylası'dır. Burada gezinirken sanki dünyada değil de bambaşka bir yerdeymiş duygusu ve bu hislere kapılarak bu yaylada vakit geçireceksiniz. Doğa ile insan arasındaki ahengi en güzel şekilde hissedebileceğiniz, huzur bulabileceğiniz bir yer olarak Karagöl Yaylası sizleri bekliyor. Yaylanın etrafı çam, köknar, meşe ve kayın ağaçları ile kaplı. Aynı zamanda Karagöl Yaylasında bol oksijen ile şehrin stresinden uzak ve şehrin bütün yükünü atmış vaziyette sakin, huzurlu bir gün geçireceksiniz. Sakarya'nın yaylaları böyle yaylalar, Sakarya sizin eviniz, sizleri burada misafir ederiz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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