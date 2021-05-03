Sivas'ta ilginç kayalar görenleri şaşırtıyor
|03 Mayıs 2021 21:18
|+Aa- Yazdır
Kangal ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Sarıpınar köyü ilginç kayalarıyla dikkat çekiyor. Boş arazide sadece bir bölgede bulunan ilginç kayalar, farklı kayaların destekleriyle ayakta duruyor. Görüntüleri kadar rivayetiyle de dikkat çeken kayalar görenlerin ilgisini çekiyor. Rivayete göre; köyde yaşayan bir oğlan bir kızı sevmiş. Ancak kız başkası ile evlenmiş. Kızın evleneceği gün düğün alayının bölgeden geçtiği sırada oğlan 'taş olasınız' diyerek beddua etmiş. Düğün alayı da oracıkta taş kesilmiş. Drone ile havadan da görüntülenen kayalar, turizme kazandırılmayı bekliyor.
"Turizme kazandırılsın"
Sarıpınar Köyü sakini Halife Şimşek, ilginç kayaların turizme kazandırılması gerektiğini söyleyerek, "Bulunduğumuz yere ağkaya deriz. Dedelerimizden kalma bir düğüncü alayı var. Bir oğlan bir kızı severmiş. Bulunduğumuz yere gelince oğlan geline beddua etmiş, 'taş olasınız' demiş. Düğün alayı burada taş oluyor. İlginç bir görüntüsü var 80-90 senedir bu görüntü böyle devam eder. Kangalın bir kazası olarak turizme kazandırsak iyi olur. Buralara değer verdikçe buralar daha da güzelleşir" dedi.
Görenler fotoğraf çektirmeden geçmiyor
Köy sakini Sebahattin Parlak da ilginç kayaları görenlerin fotoğraf çekmeden geçmediğini belirterek, "Bu taşlar için ecdatlarımız düğüncü değerlerdi. Oğlan böyle bir beddua etmiş bunlar da taş olmuşlar. Buradaki taşlar başka nerde var. Bu taşları görenler muhakkak onun fotoğrafını çekiyorlar" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karagöl Yaylası hayran bıraktı! Ziyaretçilerini bekliyor
03 Mayıs 2021 21:14
|Menekşe Deresi deniz salyası ile kaplandı
03 Mayıs 2021 20:27
|Çığdan zarar görmemesi için kışın yatırılan minare yeniden kaldırıldı
03 Mayıs 2021 12:45
|İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Başkan geçti
03 Mayıs 2021 12:42
|Ordu'da üretilen organik yumurtalar Dubai'de tüketiciyle buluşacak
03 Mayıs 2021 11:49
|İBB, Adalar'ın atlarıyla ilgili açıklama yaptı
03 Mayıs 2021 11:21
|3 komşu, 3 ayrı mahalle
03 Mayıs 2021 10:04
|Vefa örneği: İnsülin iğnesini 25 kilometre uzaklıktaki köye ulaştırdı
03 Mayıs 2021 09:11
|90 bin TL'ye modifiye etti, 2'nci kez ceza yedi: Hastasıyız bunun
03 Mayıs 2021 08:50
|Antalya'da 'pes' dedirten görüntü: Otelde hınca hınç korona partisi
03 Mayıs 2021 08:35