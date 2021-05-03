Emniyet genelgesinin iptali için dava açıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kamusal alanda ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgesi "iptal" istemiyle yargıya taşındı.
|03 Mayıs 2021 21:35
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelge ile kamusal alanda görev yaparken kolluk kuvvetlerinden ses ve görüntü kaydı alınmasını engelleyen genelgesine karşı barolar dava açtı.
Genelgenin yürütmenin durdurulması işlemiyle Danıştay'a dava açan Ankara Barosu dava dilekçesinde, genelgenin basın özgürlüğüne müdahale olduğunu, yurttaşın kendisine karşı işlenen suçları "delillendirme hakkı"nı engellediğini duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, kamusal alanda ses ve görüntü yasağını "özel hayatın gizliliği ihlali" gerekçesine dayandırdı, kolluk kuvvetlerinden görevlerini yaparken ses ve görüntü alınmasının onların görevini yapmasını engellediğini belirtti.Polis, görevini yaparken ses ve görüntü kaydı alanları engelleyecek
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