1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet genelgesinin iptali için dava açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kamusal alanda ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgesi "iptal" istemiyle yargıya taşındı.
 03 Mayıs 2021 21:35
+Aa- Yazdır
Emniyet genelgesinin iptali için dava açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelge ile kamusal alanda görev yaparken kolluk kuvvetlerinden ses ve görüntü kaydı alınmasını engelleyen genelgesine karşı barolar dava açtı.

Genelgenin yürütmenin durdurulması işlemiyle Danıştay'a dava açan Ankara Barosu dava dilekçesinde, genelgenin basın özgürlüğüne müdahale olduğunu, yurttaşın kendisine karşı işlenen suçları "delillendirme hakkı"nı engellediğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kamusal alanda ses ve görüntü yasağını "özel hayatın gizliliği ihlali" gerekçesine dayandırdı, kolluk kuvvetlerinden görevlerini yaparken ses ve görüntü alınmasının onların görevini yapmasını engellediğini belirtti.

Polis, görevini yaparken ses ve görüntü kaydı alanları engelleyecek
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor
03 Mayıs 2021 20:57		 Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi
03 Mayıs 2021 19:32
Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme
03 Mayıs 2021 18:31		 Bakan Gül, Ankara Adliyesinde salgın tedbirlerini inceledi
03 Mayıs 2021 18:04
İkamet belgeli yabancıya polisten manidar tepki
03 Mayıs 2021 17:53		 Antalya'da Covid19 tedbirlerine uymayan otelin faaliyetine son verildi
03 Mayıs 2021 17:39
Bingöl'de bir kadını darp eden uzman çavuş gözaltına alındı
03 Mayıs 2021 17:29		 Kuytul grubu Camide eylem yaptı. Camide biber gazı sıkan bekçi açığa alındı
03 Mayıs 2021 16:37
Pozitif ve temaslı eşi yol uygulamasında yakalandı
03 Mayıs 2021 16:21		 DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı
03 Mayıs 2021 15:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:48 - 'Biri Bizi Gözetliyor'un yarışmacısı koronavirüse yenik düştü21:40 - 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı21:35 - Emniyet genelgesinin iptali için dava açıldı21:33 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüs Türkiye'de yayılmış durumda21:23 - 353 nadide Osmanlı eseri günümüze ışık tutuyor21:18 - Sivas'ta ilginç kayalar görenleri şaşırtıyor
21:14 - Karagöl Yaylası hayran bıraktı! Ziyaretçilerini bekliyor21:13 - Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL21:09 - 4 bin TL ceza yiyince polislerin elini öpmek istedi21:07 - Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu20:57 - Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor20:54 - Serbest bırakıldığı gün yine hırsızlıktan gözaltına alındı
20:41 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi araştırdı. Sinovac'ın 2. dozundan sonra %99 antikor oluştu20:27 - Menekşe Deresi deniz salyası ile kaplandı20:24 - Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın20:21 - 'Son 2 haftadaki vaka sayısı salgının ilk 6 ayından daha fazla'20:16 - Emtia piyasasında geçen hafta zirveler hakimdi
19:52 - Vaka sayısı 25 binin altına düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kuytul grubu Camide eylem yaptı. Camide biber gazı sıkan bekçi açığa alındı
Maske takmayan turistten kadın polise ahlaksız teklif
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer
Bingöl'de bir kadını darp eden uzman çavuş gözaltına alındı
Bekçilerden cami içindekilere biber gazlı müdahale!
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güldürücü gaz 1
kan taşı 3
krem karamel 1
atkı örmek 5
beşiktaş 1
özne yüklem uyumsuzluğu 1
alabaş 3
fıtık olmak 3
sığınak 2
bir günde kırk entry girmek 2
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam