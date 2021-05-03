1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı
|03 Mayıs 2021 21:40
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Gösteriye katılan 1 kişinin karantinada olması gerektiği, 1'inin ise sağlık kontrolünde testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Şüphelilere, pandemi kapsamında toplamda 888 bin lira para cezası uygulandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da izinsiz gösteri yapmak isteyen 256 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla, 1'i savcılıktan ve 247'si emniyetten olmak üzere toplamda 256 şüpheli serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilere, pandemi kapsamında 3 bin 469'ar liradan toplamda 888 bin 64 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan, eylemde gözaltına alınan S.U.B.'nin korona hastası olduğu gerekçesiyle karantina altında olması gerektiği ve şüpheli Ş.D.'nin ise sağlık kontrolünde korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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