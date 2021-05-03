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'Biri Bizi Gözetliyor'un yarışmacısı koronavirüse yenik düştü

2003 senesinde yayınlanan ve o döneme damga vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' programında yarışan 44 yaşındaki Alper Demir koronavirüsten hayatını kaybetti.
 03 Mayıs 2021 21:48
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'Biri Bizi Gözetliyor' (BBG) yarışmasında '06 Alper'olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarına devam eden müzisyen Alper Demir, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

44 yaşında hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.
Memurlar.Net
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