'Biri Bizi Gözetliyor'un yarışmacısı koronavirüse yenik düştü
2003 senesinde yayınlanan ve o döneme damga vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' programında yarışan 44 yaşındaki Alper Demir koronavirüsten hayatını kaybetti.
|03 Mayıs 2021 21:48
|+Aa- Yazdır
'Biri Bizi Gözetliyor' (BBG) yarışmasında '06 Alper'olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarına devam eden müzisyen Alper Demir, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
44 yaşında hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bir dizi daha ekranlara veda ediyor!
03 Mayıs 2021 23:04
|Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret
03 Mayıs 2021 07:47
|Demet Akalın: Kimse param yok demesin
30 Nisan 2021 16:36
|Halil Sezai: Hapishane iyi geldi
30 Nisan 2021 10:12
|Celal Şengör'ü şaşkına çeviren soru: Dalga mı geçiyorsun?
29 Nisan 2021 10:27
|Cem Yılmaz'dan İlber Ortaylı göndermesi: Maşallah
28 Nisan 2021 07:41
|Hakan Altun'un doktorundan açıklama
27 Nisan 2021 12:58
|Flash TV, yayın hayatına geri dönüyor
25 Nisan 2021 21:09
|Sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdi
25 Nisan 2021 18:32
|İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver
25 Nisan 2021 10:55