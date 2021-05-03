Araç muayene istasyonları tam kapanma sürecinde açık mı?
|03 Mayıs 2021 21:53
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17 günlük tam kapanmadan muaf olan yerlerden biri de araç muayene istasyonları.
Sürüş güvenliği için büyük önem taşıyan araç muayene işlemi kısıtlama sürecinde de yapılabiliyor.
Aracının muayene zamanı gelen sürücülerin TÜVTÜRK'ten randevu alması gerekiyor. Randevu işleminin ardından gelen SMS ya da muayene randevusuna ilişkin belge ile sürücüler kısıtlamadan muaf oluyor. Ancak bu muafiyet yalnızca ikametgah ile randevu alınan TÜVTÜRK istasyonu arasında geçerli.
Her türlü tedbiri alıyorlar
Araç muayene istasyonunda koronavirüs tedbirlerine de özen gösteriliyor. Aracın direksiyon, vites kutusu, el freni ve koltuğu koroyucu ile kaplanıyor. Böylece bulaş riski ez aza indiriliyor.
Sürücüler uygulamadan memnun
Sürücüler de araç muayene istasyonlarının kısıtlamadan muaf tutulmasından memnun.
Aracını muayeneye getiren bir vatandaş, "İyi bir uygulama. İşlemlerimizi zamanında yapıyoruz, daha sonrasına ertelemiyoruz. Kapanma sonrasına ertelemiş olsak hem yoğunluk olcak hem de fazla ücret ödemiş olacağız. Her türlü tedbiri alıyorlar" dedi.
Araç muayene istasyonları 17 günlük kapanma süresince yalnızca Pazar günleri ve bayramda kapalı olacak.
Yiğitcan Karatepe
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