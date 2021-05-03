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Terörist mevzileri Türk Hava Kuvvetlerince imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzilerinin Türk Hava Kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.
 03 Mayıs 2021 22:11
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Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda operasyonlara ait videoya da yer verildi.
Anadolu Ajansı
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