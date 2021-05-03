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Trol savcı araştırma yapıldığını fark edince yeni hat almış

Samsun'da açtığı sahte hesap üzerinden sosyal medyada AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gündüz'ün paylaşımlarını gizli cep telefonu üzerinden yaptığı belirlendi. Gündüz'ün hesap hakkında araştırma yapıldığını fark etmesi üzerine hattı kapatıp yeni hat aldığı ortaya çıktı.
 03 Mayıs 2021 22:18
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Trol savcı araştırma yapıldığını fark edince yeni hat almış

Sosyal medya platformunda '@HOHMUSTESARI' adıyla açtığı hesap üzerinden bazı AK Parti'li üst düzey isimler ve bakanlara hakaretlerde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin Samsun Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz olduğu, açılan sosyal medya hesabının da sahte olduğu tespit edildi.

Mesai saatleri içinde Twitter'dan açtığı sahte hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret ettiği tespit edilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında savcı Özcan Muhammed Gündüz açığa alındı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca savcı Gündüz hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan ayrıca iddianame hazırlandı. Bahse konu Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden 2016'nın Ağustos ayında oluşturulduğuna yer verilen ve 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2'nci Dairesi, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında meslekten çıkarma cezası verdi. HSK 2'nci Dairesi tarafından verilen ihraç kararında Gündüz'ün yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu vurgulandı.
DHA
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