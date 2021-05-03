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Sağlık çalışanlarında vaka oranı 4 kat azaldı

Aşı sırası geldiği halde yaptırmayanlara uyarıda bulunan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı farkını rakamlarla anlattı: "Aşılanan sağlık çalışanlarının vaka oranında ocak ayına göre 4 kat azalma söz konusu."
 03 Mayıs 2021 22:21
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Sağlık çalışanlarında vaka oranı 4 kat azaldı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tedbirlere uyum ve hedeflenen grupların aşılanması ile ekim sonunda rahat bir nefes alınabileceğini söylerken "Aşılamada belli bir rakamı tutturmuş, kapanma ile beraber kurallara uyan toplumda normale daha yakın bir yaşamın sürdüğüne şahit oluyoruz. Bu kanıtlar ışığında baktığımızda vatandaşların aşı olması gerekiyor" dedi. Prof. Dr. İlhan, aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan 65 yaş üzeri kişilere ilişkin şunları söyledi:

AŞININ KORUDUĞUNU GÖSTEREN RAKAMLAR

"Maalesef şu an vefat edenler arasında 65 yaşın üstünde olup aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlarımız var. Bu, bir hekim olarak beni üzüyor. Aşı olsaydı belki o büyüğümüz hastalığı hafif geçirecekti. Bu nedenle aşı olmak gerekiyor. Bunu bir rakamla da ifade edelim. Ocak ayı başında yaşlıların vakalar içinde görülme durumunu nisan ayı başına göre kıyasladığınızda yarı yarıya bir düşüş söz konusu. Demek ki aşı bu kadar koruyor. Hatta toplumun genelini ilgilendirecek bir rakamdan bahsetmek gerekirse, biliyorsunuz yaklaşık 1 milyon kadar sağlık çalışanı aşılandı. Sağlık çalışanlarının arasında 20 yaşında gençlerimiz de var, 80 yaşında kıdemli hocalarımız da var. Sağlık çalışanlarında vakalar içindeki orana baktığımızda 1 Ocak ile 1 Nisan'ı kıyasladığınızda dört kat azalma söz konusu. O zaman aşının bu denli etkili olduğunu gördüğümüzde açıkçası aşıya karşı olumsuz görüş geliştirmeyi anlayabilmek mümkün değil."
DHA
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