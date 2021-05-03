Alkollü sürücü polis noktasına daldı, polisler kıl payı kurtuldu
|03 Mayıs 2021 22:35
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Karaova Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat C.N. (20) yönetimindeki 09 JD 690 plakalı Land Rover marka otomobil, polis noktasına yaklaştığı esnada iddiaya göre aşırı hızlı gitmesi sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil refüje çarparak durabildi. Kaza esnasında uygulama yapan polis ekipleri ise kazadan kıl payı kurtuldu. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün arkadaşı Burak S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan testte sürücünün 99 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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