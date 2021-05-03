1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un yenilmez serisi 16 maça yükseldi.
 03 Mayıs 2021 22:54
+Aa- Yazdır
Sivasspor'un yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin, daha sonra çıktığı 16 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1, 29. haftada dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0, 37. haftada dış sahada Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi ligin 38. naftasında evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.

Son 16 karşılaşmada 9 galibiyet ve 7 beraberlik elde edip hanesine 34 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Ligde çıktığı 37 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin, 58 puanı bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı
03 Mayıs 2021 22:54		 Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim 17 Mayıs'ta istifa edecek
03 Mayıs 2021 11:26
Samsunspor Başkanı: İçişleri Bakanı ve emniyetle ilgili sözlerim yanlış anlaşıldı
02 Mayıs 2021 06:35		 Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet
01 Mayıs 2021 22:21
Türkiye'nin şampiyon ilk kadın başkanı Cevher Erdem oldu
01 Mayıs 2021 20:39		 Taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
01 Mayıs 2021 18:48
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor
01 Mayıs 2021 15:05		 Fenerbahçe'den 'kural hatası' itirazı
30 Nisan 2021 13:52
Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
30 Nisan 2021 09:22		 Lider Beşiktaş kritik Rize virajını 3 golle geçti
28 Nisan 2021 22:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:27 - Atıl telefonlar kadınların hayatını kurtaracak23:11 - İslam'a adanmış ömür: Ömer Döngeloğlu23:04 - Bir dizi daha ekranlara veda ediyor!23:01 - Sosyal medya fenomeni muhtar kaybetti22:54 - Sivasspor'un yenilmezlik serisi 16 maça çıktı22:54 - Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı
22:35 - Alkollü sürücü polis noktasına daldı, polisler kıl payı kurtuldu22:21 - Sağlık çalışanlarında vaka oranı 4 kat azaldı22:18 - Trol savcı araştırma yapıldığını fark edince yeni hat almış22:11 - Terörist mevzileri Türk Hava Kuvvetlerince imha ediliyor21:53 - Araç muayene istasyonları tam kapanma sürecinde açık mı?21:48 - 'Biri Bizi Gözetliyor'un yarışmacısı koronavirüse yenik düştü
21:40 - 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı21:35 - Emniyet genelgesinin iptali için dava açıldı21:33 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüs Türkiye'de yayılmış durumda21:23 - 353 nadide Osmanlı eseri günümüze ışık tutuyor21:18 - Sivas'ta ilginç kayalar görenleri şaşırtıyor
21:14 - Karagöl Yaylası hayran bıraktı! Ziyaretçilerini bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Kuytul grubu Camide eylem yaptı. Camide biber gazı sıkan bekçi açığa alındı
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Maske takmayan turistten kadın polise ahlaksız teklif
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer
Bingöl'de bir kadını darp eden uzman çavuş gözaltına alındı
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Bekçilerden cami içindekilere biber gazlı müdahale!
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gazete 3
camide biber gazı 3
puanlama sistemi 1
orucu uykuya tutturmak 3
oyun oynarken kural uydurmak 2
Tavşan ralph 1
maske mesafe hijyen 1
fifi 2
ingiltere'de garip salgın deneyleri 2
seri filmler 3
SON İLANLAR
Kırıkkale Çelebi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Isparta Senir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 12 İşçi Alacak
Aydın Buharkent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam