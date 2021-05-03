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Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı

Sarı-lacivertliler, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek puanını 76'ya yükseltti ve haftayı lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamladı
 03 Mayıs 2021 22:54
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Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 76'ya yükseltti ve haftayı lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 14 dakikada skoru 3-0'a getirdi. Fenerbahçe ilk golünü 6. dakikada Sosa'nın ayağından penaltı vuruşuyla bulurken, 12. dakikada Valencia farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler 14. dakikada Pelkas'ın kaydettiği golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

İkinci yarıda bulduğu birkaç pozisyonu değerlendiremeyen Fenerbahçe, rakibinin 81. dakikada Özgür Sert'in ayağından bulduğu gole engel olamadı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

- VAR'dan penaltı kararı çıktı

Fenerbahçe, mücadelenin 5. dakikasında VAR kararıyla penaltı kazandı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

- Valencia çift haneye ulaştı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, ligde 10 gole ulaştı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ligin büyük bölümünde sağ açıkta görev yapan Valencia, son haftalarda forvette görev yapmaya başladı.

Kanatta oynadığı dönemde de takımına golleriyle katkı veren Valencia, son haftalarda santrforda üst üste goller bulmayı başardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da takımına gol katkısı sağlayan 31 yaşındaki hücumcu, Gaziantep, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa müsabakalarında da fileleri havalandırmıştı.

Enner Valencia, attığı golle gol sayısını 10'a çıkardı.

- Pelkas, 7. golünü buldu

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, 7. golünü attı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgisini kazanan Pelkas, Erzurumspor karşısında takımının 3. golünü buldu.

Ligde son olarak 3 maç önce Medipol Başakşehir filelerini havalandıran Pelkas, 7. golünü Erzurumspor ağlarına bıraktı.

- Sosa 5,5 ay sonra gol buldu

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, ligde yaklaşık 5,5 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Erzurumspor karşısında takımının ilk golünü penaltı vuruşundan kaydeden Sosa, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Tecrübeli oyuncu, son golünü 21 Kasım 2020'de Gençlerbirliği deplasmanında atmıştı.
Anadolu Ajansı
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