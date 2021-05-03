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Bir dizi daha ekranlara veda ediyor!

TV8 ekranlarında iki sezondur yayında olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol'un da veda ettiği Doğduğun Ev Kaderindir'in final tarihi de belli oldu. Başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un da veda ettiği dizi son dönemde reytinglerde düşüş yaşamıştı.
 03 Mayıs 2021 23:04
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Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekran macerasını noktalayacak.

Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün başrollerde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'e geçtiğimiz bölümlerde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol da veda etmişti.

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞ YAŞAMIŞTI!

İlk sezonunda reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizi, 2. sezonunda ise reytinglerde düşüş yaşadı. Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Masumiyet gibi zorlu rakipleriyle reyting yarışına giren Doğduğun Ev Kaderindir'in izlenme oranları özellikle İbrahim Çelikkol'un vedasının ardından da düşüş yaşadı. Dizi, son haftalarda Total grubu reytinglerinde ilk 10 program arasına giremedi.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizi, 12 Mayıs'ta yayınlanacak olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Dizi Aralık 2019'da yayınlanmaya başlamıştı.
Memurlar.Net
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