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Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Kovid-19'a yenildi

İzmir'de, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun (63), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 03 Mayıs 2021 23:31
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Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Kovid-19'a yenildi

Coşkun'un, 8 Nisan'da rahatsızlanması üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre evinde karantinaya alınan Coşkun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine, 26 Nisan'da, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada 7 gündür yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Coşkun'un cenazesinin, yarın Kemalpaşa Çınarköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yaptığı yazılı açıklamada, "Acımız büyük. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ramazan Coşkun'u, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenleri başta olmak üzere tüm Kemalpaşa halkına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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