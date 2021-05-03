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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı.
 03 Mayıs 2021 23:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı.

Çankaya Köşkü'ndeki iftar basına kapalı gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
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