Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı.
|03 Mayıs 2021 23:39
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