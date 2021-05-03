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Tam kapanmayla köy ve yazlıklara ilgi arttı

Ülke genelinde korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde vatandaşlar, kalabalıktan uzak olan köy ve yazlıkları tercih ediyor.
 03 Mayıs 2021 23:51
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Tam kapanmayla köy ve yazlıklara ilgi arttı

Muş'a tam kapanmayla birlikte büyükşehir ve metropollerden göçler başladı. Temiz havası ve oksijen kalitesiyle özellikle yaşlı kesim tarafından tercih edilen Varto ilçesinde nüfusta gözle görülür artış yaşanıyor. Tam kapanma döneminde büyükşehirlerden gelerek köy ve yazlıkları tercih eden vatandaşlar; bağ, bahçe ve bostan işleriyle uğraşarak zaman geçiriyor. Maske ve mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, 14 gün izole kuralını da göz önünde bulunduruyor.

Antalya'dan Varto ilçesine bağlı Köprücük köyüne gelen vatandaşlardan Ali Tan, "Pandemiden dolayı şehirlerde büyük bir sıkıntı vardı. Köydeki yaşantı ile şehirdeki yaşantı arasında güvence bakımından çok fark var. O yüzden kentten köye doğru geldik. Tedbir alındığı zaman tam alınması lazım. İnsanları sıkıntıya sokmamak gerekiyor. Herkesin kurallara uyması lazım. Yoğun bir dönüş var sırf köylere değil diğer bölgelerimize de yoğun bir göç var. Bazı yerleşim yerlerinin 10 bin nüfusu varsa 40-50 bin oldu. Bu köyde normalde 50-100 kişilik bir nüfus yoğunluğu varsa bu rakam 150-200'e yükseldi" dedi.

Adana'dan köyüne geldiğini ifade eden vatandaşlardan Mehmet Yılmaz ise pandemiden dolayı tam kapanma dönemi yaşanacağı için kaymakamlıktan izin alarak erken geldiğini ifade etti. 4-5 kişi yan yana gelince mutlaka maske taktıklarını aktaran Yılmaz, "1-2 kişi yan yana gelince bile yine birbirimizden uzak oturuyoruz. Ben geleli 5 gün oldu. 14 gün kuralına uyacağım. Hiçbir komşuma daha gitmedim. Uzaktan konuşuyoruz. Buraya gelenler bostan, meyve bahçesi ve tarla işiyle uğraşıyor. Köyde korona vakası yok şimdilik. Açık havada mesafeli bir şekilde oturuyoruz. Adana'ya yılsonunda dönmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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