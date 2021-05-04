1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kerim Can 46 saat sonra bulundu; jandarma 'Oh be' dedi

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği ormanlık alanda kaybolan 10 yaşındaki otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney, bugün sabah saatlerinde bir taşın arkasında otururken bulundu. Kaybolduktan 46 saat sonra ulaşılan Kerim Can'a hemen su verildi. Sağlık durumu iyi olan Kerim Can'ı kucağına alan bir jandarma personeli, mutluluktan "Oh be. Çok şükür" diyerek sevindi
 04 Mayıs 2021 12:52
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde önceki gün saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can'ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim Can'ı arama çalışmaları, jandarma, AFAD ve UMKE'ye bağlı 100 ekip ile yaklaşık 200 köylünün katılımıyla sürdürüldü. Kerim Can'ın kaybolduğu arazide yaklaşık 5 kilometre çapında bir alanda arama yapıldı.

DRON VE İZ KÖPEKLİ ARAMA

Kerim Can'ın işitme engelli ve konuşma yeteneğinin de olmaması ekiplerin işini zorlaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem dron hem de köpeklerle aramaya katılırken, Afyonkarahisar AFAD ekipleri de dün sabah K-9 köpekleriyle köye geldi ve arama çalışmalarına dahil oldu. 'Zeus' ve 'Badi' ismindeki 2 iz köpeği farklı noktalarda dönüşümlü olarak arama çalışmalarına katıldı.

HAVUZ BOŞALTILDI

Kerim Can'ın kaybolduğu bölgenin hemen yanındaki dolu olan sulama havuzu, içine düşme ihtimaline karşın ekipler tarafından boşaltıldı. Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 20 metre çapındaki havuz boş çıktı.

KÖYLÜLER FARK ETTİ

Kerim Can Güney'i arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekiplerin ve köylülerin aramaları sürerken, saat 09.30 sıralarında Kerim Can Güney bir taşın arkasında otururken köylüler tarafından fark edildi. Köylüler ve jandarma hemen çocuğun yanına koştu. Yaklaşık 46 saat sonra kaybolduğu noktanın 5 kilometre uzaklığında, sağ olarak bulunan Kerim Can'a bir jandarma görevlisi hemen su verdi. Jandarma görevlisi Kerim Can'ı kucağına alarak, 'Oh be. Çok şükür' diyerek sevindi. Kerim Can Güney tedavisi için bölgede hazır bekleyen ambulansa götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Kerim Can Güney'in daha sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Burdur Valiliği de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2 Mayıs Pazar günü Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle birlikte gittiği tarlada kaybolan 10 yaşındaki çocuğumuz, arama çalışmaları sonunda, kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 kilometre mesafede, 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur" denildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralindeki yangın söndürüldü
04 Mayıs 2021 12:44		 Sağlık Müdürü uyardı: 35-60 yaş arası hastaneye başvuran sayısı artıyor
04 Mayıs 2021 12:28
Marketine, 21 yıl önce rol aldığı filmin ismini verdi
04 Mayıs 2021 12:20		 Malzeme getiren jandarma personeline türkü ile teşekkür etti
04 Mayıs 2021 11:53
Ayva pekmezi üreten ilçe belediyesi talepler artınca kapasiteyi 6 katına çıkardı
04 Mayıs 2021 11:18		 Mikro kredi ile kendi işini kuran 5 çocuk annesi, eşini de yanına yardımcı olarak aldı
04 Mayıs 2021 10:08
Erik fiyatı bir günde yarı yarıya düştü, üretici hasadı durdurdu
04 Mayıs 2021 10:03		 Giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı
04 Mayıs 2021 08:31
Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
04 Mayıs 2021 08:12		 Muradiye Şelalesi bahar güzelliği ile göz kamaştırıyor
03 Mayıs 2021 23:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - DİB-MBSTS sonuçları açıklandı14:33 - Muğla'da bir koyunun tek batında 7 kuzu doğurması şaşırttı14:22 - Sivas, Kayseri ve Yozgat için sağanak ve dolu uyarısı14:19 - Emniyet, Kuytul'un 14 yaşındaki oğlunun gözaltında olmadığını açıkladı14:10 - Tarım, gıda ve içecek sektöründe 5,2 milyar dolarlık ihracat14:01 - Kredi çekebilmek için bordroda oynama yapan memura hangi ceza verilir?
14:01 - Hak-İş Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu hazırladı13:52 - İstanbul'da Uluslararası Girişimcilik Merkezi açılıyor13:45 - Polis hizmetçinin numarasını yutmadı: Hırsız, hizmetçi ve iki arkadaşı çıktı13:39 - CHP Çatalca'da taciz skandalı13:35 - HİSAR-A füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu13:26 - Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için Avrupa'dan yeni adım
13:21 - Konya, dijital dünya devlerinin 'bulut veri merkezleri' haline gelebilir13:16 - AK Parti'den istifa veden vekil: 'Görüntü kaydı' düzenlemesini Danıştay'a götüreceğiz13:13 - Tam kapanmanın ardından okul ve işletmelerin açılış sırası13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:07 - Polisin yaşlı kadına yardım etmesi güvenlik kameralarına yansıdı
13:06 - Nisana ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın yatırılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar
Bakanlık'tan 81 ile 'market' talimatı: Bu ürünler satılamayacak
Kaymakam yüz kızarttı! Küçük çocuk ormanda yakaladı
Tam kapanmanın ardından okul ve işletmelerin açılış sırası
İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 3 soruya daha yanıt verdi
Eşimin sabıkası var, Adalet Bakanlığında memur olabilir miyim?
EGM'den 'biber gazlı müdahaleye' açıklama: Örgütlü provokasyon
Avrupa aşı şartıyla kapılarını açıyor! Hangi aşılar geçerli olacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığından A grubu kadrolar için açıklama
Thodex skandalında mafya şüphesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asansör takım 2
yakın zamanda maskeden kurtulmak 3
7/24 2
tepeden bakmak 2
eskişehirspor 3
güldürücü gaz 1
muhavere-i tebabuliye 2
Kilit taşı 3
parçalı bulutlu 3
mor salkım 3
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Çelebi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam