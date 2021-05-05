Armağan Çağlayan programına katılmayı reddeden siyasileri açıkladı
Youtube'da 'Gör Beni' isimli kanalında ünlülerle röportaj yapan Armağan Çağlayan, katıldığı programda programına katılmayı reddeden siyasileri açıkladı.
|05 Mayıs 2021 07:59
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Youtube kanalında 'Gör Beni' isimli program ile ünlüler ve siyasi isimlerle röportajlar yapan Armağan Çağlayan, Mansur Yavaş ve Fatih Mehmet Maçoğlu'nun programına katılmayı reddettiğini söyledi
Haber Global'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' isimli programına konuk olan Çağlayan "Mansur Bey'in 'Gör Beni'yi reddetme sebebi dedi ki 'Böyle konuşulmak istemiyorum. İşimle konuşulmak istiyorum.' Bu benim için çok anlaşılır. Bir de Komünist Başkan (Fatih Mehmet Maçoğlu) reddetti. Herhalde aynı gerekçelerle" dedi.
Çağlayan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için de "Bence hiçbir zaman 'Gör Beni'ye çıkmayacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Global
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