İkinci atama izinlerinin dağılımı gecikmemeli!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ikiye bölünmesiyle birlikte, Çalışma Genel Müdürlüğüne ait birçok görev Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne uhdesine verilmiştir. Bununla birlikte, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde kadro ihdası, izin, değişiklik gibi birçok işlemde yine aynı Genel Müdürlüğün görev alanına dahil edilmiştir.

Diğer taraftan, 2021 yılında atama sayısından istisna tutulacak atamalar ile kurumların öncelikli ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla verilen izinler 8 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmiştir. Ancak, Mayıs ayına geldiğimiz bugünlerde tüm kamu kurumlarının yıllık insan kaynağı planlamasına esas olan ikinci atama izinlerinin dağıtımı halen yapılmamıştır. (Geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılmıştı.)

Öte yandan, mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen 2021 yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takviminde kurumların kadro taleplerini 5 Nisan-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında bildirilmesi öngörülmüştür.

Ancak, tam kapanma süreci ve akabinde Ramazan Bayramı tatilinin gelmesi sebebiyle, kamu kurumlarının 17 Mayıs'ta işbaşı yapacağı göz önüne alındığında, ikinci atama izinlerinin dağıtımı anılan haftada yapılsa bile planlama açısından kurumlara çok kısa bir süre kaldığı aşikardır.

Bu çerçevede, kamuda personel planlamasının merkezi konumuna gelen Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2021 yılı atama izinlerinin ikinci dağıtımını gecikmeden yapması, şayet yetişmeyecekse 2021 yılı KPSS takviminde güncelleme yapması faydalı olacaktır.

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişten sonra birçok kez gündeme taşıdığımız atama izinleri dağılımlarının geç yapılması, kadro değişikliklerinin yapılmaması, bir rutine bağlanamaması gibi sayısını daha da artırabileceğimiz benzer konuları Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün dikkatine tekrar sunuyoruz!