Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 8,35 liradan, avro 10,03 liradan güne başladı
|05 Mayıs 2021 09:35
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