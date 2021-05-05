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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 8,35 liradan, avro 10,03 liradan güne başladı
 05 Mayıs 2021 09:35
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,34908,3500
Avro10,029010,0300
Sterlin11,570011,6300
ANKARA
ABD Doları8,32008,3800
Avro9,990010,0600
Sterlin11,500011,7000
Anadolu Ajansı
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